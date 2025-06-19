DOLAR
39,56 -0,09%
EURO
45,56 -0,39%
ALTIN
4.289,89 -0,3%
BITCOIN
4.143.852,91 0,21%

Tekirdağ'da Ayçiçekleriyle Doğa Sarıya Büründü

Tekirdağ'da açan ayçiçekleri, doğayı sarıya boyayarak görsel bir şölen sunuyor ve ziyaretçileri etkiliyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:41
Tekirdağ'da Ayçiçekleriyle Doğa Sarıya Büründü

Tekirdağ'da Ayçiçeklerinin Güzelliği

Tekirdağ'da açan ayçiçekleri, tarla ve yolları sarı tonlarıyla renklendirerek sürücülere ve yolculara eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Şehrin farklı noktalarında görülen bu sarı bahar manzaraları, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanlar için keyifli anlar yaşatıyor.

Fotoğraf Tutkunlarının İlgisi

Ayçiçeği tarlaları, sadece bölge sakinleri için değil, aynı zamanda bu güzel manzarayı görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları için de büyüleyici bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Gün doğumu ve batımında ortaya çıkan etkileyici görüntüler, bu alanların popülaritesini artırıyor.

Tekirdağ’ın Turizm Cazibesi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, ayçiçeği tarlalarının Tekirdağ'a her yıl ayrı bir renk kattığını belirtiyor. Karaküçük, "Ayçiçeklerin açmasıyla Tekirdağ adeta sarıya büründü. Kara yolları kenarlarında uzanan kilometrelerce uzun tarlalar, gören herkesi büyülüyor" dedi.

Dört Mevsim Güzellik

Karaküçük, Tekirdağ'ın dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurgulayarak, lavanta ve ayçiçeği tarlalarının şehre ayrı bir cazibe kattığını ifade ediyor. "Tekirdağ, hem turizm hem de sanayi açısından önemli bir kent. Ayçiçeği, kentin tarımı kadar turizmine de katkı sağlıyor. Bu sarı güzellikler içinde güzel anılar biriktirmek isteyen herkesi şehrimize bekliyoruz" diye ekledi.

Tekirdağ'da, şehrin farklı noktalarında baş veren ayçiçekleri, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara...

Tekirdağ'da, şehrin farklı noktalarında baş veren ayçiçekleri, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanların ilgisini çekiyor.

Tekirdağ'da, şehrin farklı noktalarında baş veren ayçiçekleri, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara...

Tekirdağ'da, şehrin farklı noktalarında baş veren ayçiçekleri, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanların ilgisini çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Ayçiçekleriyle Doğa Sarıya Büründü
2
İstanbul'da Orman Yangınlarında Sınır Ötesi İşbirliği Konferansı Başladı
3
Adana'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
4
Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı
5
Manisa Alaşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Çanakkale'de 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' Programı Düzenlendi

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor