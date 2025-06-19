Tekirdağ'da Ayçiçekleriyle Doğa Sarıya Büründü

Tekirdağ'da Ayçiçeklerinin Güzelliği

Tekirdağ'da açan ayçiçekleri, tarla ve yolları sarı tonlarıyla renklendirerek sürücülere ve yolculara eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Şehrin farklı noktalarında görülen bu sarı bahar manzaraları, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanlar için keyifli anlar yaşatıyor.

Fotoğraf Tutkunlarının İlgisi

Ayçiçeği tarlaları, sadece bölge sakinleri için değil, aynı zamanda bu güzel manzarayı görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları için de büyüleyici bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Gün doğumu ve batımında ortaya çıkan etkileyici görüntüler, bu alanların popülaritesini artırıyor.

Tekirdağ’ın Turizm Cazibesi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, ayçiçeği tarlalarının Tekirdağ'a her yıl ayrı bir renk kattığını belirtiyor. Karaküçük, "Ayçiçeklerin açmasıyla Tekirdağ adeta sarıya büründü. Kara yolları kenarlarında uzanan kilometrelerce uzun tarlalar, gören herkesi büyülüyor" dedi.

Dört Mevsim Güzellik

Karaküçük, Tekirdağ'ın dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurgulayarak, lavanta ve ayçiçeği tarlalarının şehre ayrı bir cazibe kattığını ifade ediyor. "Tekirdağ, hem turizm hem de sanayi açısından önemli bir kent. Ayçiçeği, kentin tarımı kadar turizmine de katkı sağlıyor. Bu sarı güzellikler içinde güzel anılar biriktirmek isteyen herkesi şehrimize bekliyoruz" diye ekledi.

Tekirdağ'da, şehrin farklı noktalarında baş veren ayçiçekleri, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanların ilgisini çekiyor.

Tekirdağ'da, şehrin farklı noktalarında baş veren ayçiçekleri, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanların ilgisini çekiyor.