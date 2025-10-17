Tekirdağ'da Balıkçılar Poyraz Nedeniyle 2 Gündür Denize Açamıyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara'da etkili poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor; limanda teknelerine ve ağlarına bakım yapıyorlar.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:39
Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

Liman bakım ve ağ onarımı sürüyor

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda tekne ve ağ bakımı yapacağını, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini dile getirdi.

Balıkçı Okan Yılmaz da rüzgar sert estiği için limanda beklediklerini ifade etti.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

