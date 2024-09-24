Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Tekirdağ’da 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, 34 yaşındaki servis şoförü Tolga Çelik ile 49 yaşındaki seyyar balıkçı N.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmasıyla başladı.Tartışmanın Sona Ermesi

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, N.Y. Tolga Çelik’i bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçan N.Y, daha sonra gittiği itfaiye istasyonunda personele durumu bildirerek, birini bıçakladığını ve polis çağırmalarını istedi.Yardım ve İhbar

Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tolga Çelik, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak, göğsünden bıçaklanan Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından N.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.