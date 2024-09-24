DOLAR
34,12 0,03%
EURO
38,13 -0,45%
ALTIN
2.915,15 -1,09%
BITCOIN
2.173.128,39 -0,47%

Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da 100. Yıl Mahallesi'nde bir bıçaklı kavga sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:43
Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Tekirdağ’da 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, 34 yaşındaki servis şoförü Tolga Çelik ile 49 yaşındaki seyyar balıkçı N.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmasıyla başladı.Tartışmanın Sona Ermesi

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, N.Y. Tolga Çelik’i bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçan N.Y, daha sonra gittiği itfaiye istasyonunda personele durumu bildirerek, birini bıçakladığını ve polis çağırmalarını istedi.Yardım ve İhbar

Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tolga Çelik, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak, göğsünden bıçaklanan Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakalanma Süreci

Olayın ardından N.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi...

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İLGİLİ HABERLER

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Uygulaması Başlatıldı
3
Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Türkiye, İsrail'in Cumhurbaşkanına Yönelik İthamlarına Tepki Gösterdi
5
Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı
6
Hollanda ile Türkiye'nin Dostluğu, Ankara'nın En Eski Tablosu ile Kutlandı
7
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı