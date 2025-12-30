Tekirdağ'da Bina Envanteri Güncellemesiyle Afet Riskleri Masaya Yatırıldı

Tekirdağ İli Bina Envanterinin Güncellenmesi ve Yapısal Hasar Görebilirlik Analizi Bilgilendirme Toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında AFAD Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının amacı ve kapsamı

Toplantıda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde il genelinde afet riski taşıyan yapıların tespitine yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı. Görüşmelerde öncelikli bölgelerin belirlenmesi, riskli yapıların il ve ilçe bazında dağılımının ortaya konulması ve mevcut yapı stokunun güncel verilerle analiz edilmesi gibi temel hedefler tartışıldı.

Yöntem ve veri toplama

Yetkililer, bina envanterinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak teknik yöntemler, veri toplama ve analiz aşamalarına ilişkin ayrıntılı sunumlar gerçekleştirdi. Yapıların özellikle deprem başta olmak üzere muhtemel afetler karşısındaki hasar görebilirlik durumlarının bilimsel yöntemlerle belirlenmesine yönelik çalışmaların detayları paylaşıldı. Elde edilecek verilerin kentsel dönüşüm, afet risk azaltma ve planlama süreçlerinde yol gösterici olacağı vurgulandı.

Koordinasyon ve saha uygulaması

Toplantıda ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması, yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmanın belirlenen takvim doğrultusunda sahada uygulanmasına ilişkin hususlar ele alındı.

Katılımcılar

Bilgilendirme toplantısına Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Marmara Afet Risk Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

