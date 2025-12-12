DOLAR
Tekirdağ'da Çevik Kuvvet'e Enkazda Arama Kurtarma Eğitimi

Tekirdağ'da Çevik Kuvvet personeline AFAD tarafından verilen "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" ile hızlı, etkili ve koordineli müdahale becerileri güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:20
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline, afet anında hızlı, etkili ve koordineli müdahale sağlanması amacıyla enkazda arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Eğitimin kapsamı

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" kapsamında personele hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimde, olası bir deprem veya yapısal çökme durumunda enkaz altında kalanlara ulaşma yöntemleri, güvenli çalışma teknikleri, ekip koordinasyonu ve profesyonel müdahale süreçleri ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Uygulama ve ziyaret

Eğitimin uygulama bölümünde çevik kuvvet personeli, hazırlanmış senaryo alanında arama tekniklerini bizzat uygulayarak pratik yaptı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Taha Yasin Çekiç eğitim alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve personelden süreçle ilgili bilgi aldı.

