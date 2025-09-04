Tekirdağ'da çiftlikten 40 koyun çalındı: Şüpheli tutuklandı
Olayın Detayları
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkgücü Mahallesi'nde A.T'ye ait çiftlikten 40 koyun çalındı. Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın aydınlatılması için çalışma yürüttü. İncelemeler sonucu koyunların bir araçla Ergene ilçesine götürüldüğü tespit edildi.
Vakıflar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, şüpheli O.K'yi koyunlarla birlikte yakalayan ekipler, şahsı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi.