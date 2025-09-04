DOLAR
Tekirdağ'da çiftlikten 40 koyun çalındı: Şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Çorlu'da Türkgücü Mahallesi'ndeki çiftlikten çalınan 40 koyun jandarma tarafından bulundu, şüpheli O.K. tutuklandı; koyunlar sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:47
Tekirdağ'da çiftlikten 40 koyun çalındı: Şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da çiftlikten 40 koyun çalındı: Şüpheli tutuklandı

Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkgücü Mahallesi'nde A.T'ye ait çiftlikten 40 koyun çalındı. Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın aydınlatılması için çalışma yürüttü. İncelemeler sonucu koyunların bir araçla Ergene ilçesine götürüldüğü tespit edildi.

Vakıflar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, şüpheli O.K'yi koyunlarla birlikte yakalayan ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi.

