Tekirdağ'da Çöp Yığınları Temizleniyor: Belediye Ekipleri Harekete Geçti

Tekirdağ'da Çöp Sorununa Çözüm! Temizlik Çalışmaları Başladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde, çöp dökümü nedeniyle vatandaşların tepkisine yol açan hafriyat alanında temizlik çalışmaları başladı.

Uzun bir süre boyunca çöplerin döküldüğü bu alan, yer yer büyük yığınlar haline gelerek, çevrede kötü koku ve görüntülere neden oldu. Marmaraereğlisi Belediyesi, çevre sakinlerinin şikayetleri ve başvuruları doğrultusunda hızla harekete geçti.

Mahalleyi temsil eden Nevruz Akpınar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Alana çöp dökülmesi bizi oldukça rahatsız ediyor. Yaklaşık bir yıldır bu durum sürüyor. Özellikle yaz aylarında kötü kokular yayılıyor ve zaman zaman çöpler yangın riski oluşturuyor," dedi.

Akpınar, çevre bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin çevresine daha duyarlı olması lazım. Boş görünen alanların çöplüğe dönüşmemesi için dikkatli olmalıyız," şeklinde konuştu.

Belediyenin yürüttüğü temizlik faaliyetlerinin ardından, bölgedeki çevre sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çöp döküldüğü gerekçesiyle çevre sakinlerinin tepkisine neden olan hafriyat alanı temizlenmeye başladı. Çeşmeli Mahallesi'ndeki hafriyat sahasına uzun süredir dökülen çöpler, yer yer yığına neden olurken, ortaya çıkan kötü koku ve görüntüler çevre sakinlerini rahatsız etti. Tepkiler ve başvurular üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi Belediyesi, alanın temizliğine başladı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çöp döküldüğü gerekçesiyle çevre sakinlerinin tepkisine neden olan hafriyat alanı temizlenmeye başladı. Çeşmeli Mahallesi'ndeki hafriyat sahasına uzun süredir dökülen çöpler, yer yer yığına neden olurken, ortaya çıkan kötü koku ve görüntüler çevre sakinlerini rahatsız etti. Tepkiler ve başvurular üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi Belediyesi, alanın temizliğine başladı.