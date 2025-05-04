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Tekirdağ'da Coşkulu Hıdırellez Şenliği Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da düzenlenen Hıdırellez Şenliği, eğlence ve geleneklerle dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 18:42
Tekirdağ'da Coşkulu Hıdırellez Şenliği Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ'da bu yıl ikincisi düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi ve Trakya ile Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Gaziköy Mahallesi'nde, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başladı.

Şenlikte, geleneksel Hıdırellez ateşi yakılarak, ailelerin çocuklarıyla birlikte ateşten atlama ritüeli icra edildi. Etkinlik, yerel kültürün yaşatıldığını gözler önüne serdi.

Başkanların Mesajları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Hıdırellez'in en güzel şekilde Tekirdağ'da kutlandığını belirtti. İnsanların bu özel günde dileklerini tutarak eğlencenin tadını çıkardığını ifade etti.

Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, bu tür etkinliklerin insanları bir araya getiren önemli programlar olduğunu vurguladı. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise, Hıdırellez Şenliği'nin her yıl düzenleneceğini duyurdu.

Yöresel Lezzetler ve Stantlar

Etkinlikte, hazırlanan yöresel yemekler ikram edilerek katılımcılara sunuldu. Ayrıca yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar da büyük ilgi gördü. Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adnan Kutman ve mahalle muhtarı Ali Altıntaş da etkinlikte söz alarak, katılımcılara hitap etti.

Tekirdağ'daki Hıdırellez Şenliği, renkli görüntüler ve samimi bir atmosfer ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi ile...

Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi ile Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğince Gaziköy Mahallesi'nde düzenlenen programda, Hıdırellez ateşi yakıldı.

Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi ile...

Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi ile Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğince Gaziköy Mahallesi'nde düzenlenen programda, Hıdırellez ateşi yakıldı.

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