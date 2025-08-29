Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Poyrazın etkisinin azalmasıyla seyrüsefer yeniden başladı
Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan küçük tekneli balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.
