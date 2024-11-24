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Tekirdağ'da Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü Günay B. hayatını kaybetti. Kaza, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:40
Tekirdağ'da Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Günay B. (46) yönetimindeki 59 FP 507 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza, Tekirdağ yolunda gerçekleşti.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekipleri kazada araçtan savrulan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza sonrası yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Sürücünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası yanan...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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