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Tekirdağ'da Devrilen Aydınlatma Direğine Çarpan Motosiklet Sürücüleri Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen aydınlatma direği, 3 motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:17
Tekirdağ'da Devrilen Aydınlatma Direğine Çarpan Motosiklet Sürücüleri Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, şiddetli rüzgar sonucu yola devrilen aydınlatma direğine çarpan üç motosiklet sürücüsü yaralandı. İlçede etkili olan rüzgar, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir aydınlatma direğini devirdi.

Devrilen direğe çarpan motosikletler, S.K, M.S. ve M.Ç tarafından kullanılıyordu. Durumu gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine götürüldü. Ayrıca, devrilen aydınlatma direği de olay yerinden görevliler tarafından kaldırıldı.

Olay, ilçede meydana gelen şiddetli rüzgarın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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