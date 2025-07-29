Tekirdağ'da Diyaliz Hastalarına Psikolojik Destek Programı Başladı

Tekirdağ'da, Türk Böbrek Vakfı tarafından diyaliz hastalarına yönelik olarak başlatılan ilk duygu durum ve stres yönetimi programı, Kapaklı ilçesindeki Türk Böbrek Vakfı Kadriye Kenan Tunalı Diyaliz Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program, Vakıf Başkanı Timur Erk'in katılımıyla hayata geçirildi. Eğitime, oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal da katılarak, diyaliz hastalarının zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla nefes egzersizleri yaptı.

Egzersiz sonrası bir konuşma yapan Şenkal, diyaliz hastalarının sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Şenkal, "Diyaliz süreci zorlayıcı, bu nedenle duygu durum yönetimi ile hastaların yaşam motivasyonu artırılabilir" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın ilk kez Kapaklı'da yapıldığını belirten Şenkal, bu çalışmanın diğer merkezlerde de devam edeceğini açıkladı.

Vakıf Başkanı Erk, Kapaklı'daki merkezin Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde Türkiye'nin en yüksek puanlı diyaliz merkezi olduğunu vurgulayarak, bu nedenle ilk uygulamanın burada yapılmasının tercih edildiğini ifade etti.

Merkez Müdürü Mustafa Akarslan, uygulamanın hastalar için son derece faydalı olduğunu belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Programa aynı zamanda Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin de katılarak destek verdiler.

Türk Böbrek Vakfı tarafından diyaliz hastalarına yönelik yürütülen duygu durum ve stres yönetimi programının ilki Tekirdağ'da başladı. Programda oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal'ın (ortada) katılımıyla diyaliz hastalarının zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla nefes egzersizleri yapıldı.

Türk Böbrek Vakfı tarafından diyaliz hastalarına yönelik yürütülen duygu durum ve stres yönetimi programının ilki Tekirdağ'da başladı. Programda oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal'ın (ortada) katılımıyla diyaliz hastalarının zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla nefes egzersizleri yapıldı.