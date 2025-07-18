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Tekirdağ'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i öldüren Hasan Dim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adalet, maktulün ailesi için yerini buldu.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 14:10
Tekirdağ'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Tekirdağ'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Tekirdağ'da, eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olan sanık Hasan Dim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, tutuklu sanık Hasan Dim, maktul Elif Dim'in annesi Nurgül Yörük ve babası Mustafa Yörük ile taraf avukatlarının katılımıyla gerçekleşti.

Sanığın Pişmanlık İfadesi

Sanık Hasan Dim, mahkemedeki ifadesinde olaydan dolayı duyduğu pişmanlığı belirterek, "Kendisine sadece tokat attım ama keşke atmasaydım, sihirli bir değnek olsaydı ve zamanı geri alabilseydim," dedi.

Mahkeme Kararı Açıklandı

Mahkeme heyeti, sanığın eşi Elif Dim'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararını açıkladı.

Adaletin TeCelli Edişi

Maktulün ailesinin avukatı Onur Tatar, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, yargılama sürecinde gösterdikleri olgunluğu belirtti ve adaletin yerini bulduğunu ifade etti. Tatar; "Maktul, eşi Hasan Dim tarafından ütüyle katledilerek öldürüldü. Mahkeme, olayın faili Hasan Dim'e indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Biz bugün adaletin tecelli ettiğine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Aile Üzerindeki Etkileri

Anne Nurgül Yörük, kızının ölümüne neden olan sanığın, içeride acılar çekerek yaşamının sona ermesini istediğini ifade etti. Baba Mustafa Yörük ise, "Hiçbir suçu olmayan kızımın ölümü bizi çok üzüyor. Mahkemenin verdiği karar ile adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz," diyerek acısını paylaştı.

Olayın Detayları

Geçen yılın 24 Ağustos tarihinde, Çınarlı Mahallesi'nde yaşanan olayda Hasan Dim, eşi Elif Dim ile girdiği tartışma sırasında onu darbetti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Elif Dim'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Zanlı, olaydan 3 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse...

Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Dim, maktul Elif Dim'in annesi Nurgül ve babası Mustafa Yörük ile taraf avukatları katıldı.

Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse...

Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Dim, maktul Elif Dim'in annesi Nurgül ve babası Mustafa Yörük ile taraf avukatları katıldı.

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