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Tekirdağ'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 13:41
Tekirdağ'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Yürek Yaralayan Kaza

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kaza, dört canın yitirilmesine neden oldu. Gürhan Recep Tütüncü yönetimindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.A. tarafından kullanılan 10 AOG 284 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza Anı ve Acil Durum Müdahalesi

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül’ün hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Cenazelerin Gönderilmesi ve Gözaltı

Cenazeler, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için gönderildi. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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