Tekirdağ'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Tekirdağ'da Fazla Kaybı Olan Bir Trafik Kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu, biri bebek olmak üzere toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobil sürücüsünün tutuklandığı bilgisi geldi.

Kazanın Detayları

Feci kaza, 37 yaşındaki Faruk Aksan'ın kullandığı 41 VV 964 plakalı otomobilin, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Ağır Bakım Işıkları mevkiinde meydana geldi.

Hayatını Kaybedenler

Çarpışma sonucunda, sürücü Çetin Karakuş ile aynı araçtaki Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatlarını kaybetti. Kaza esnasında ağır yaralanan 6 aylık bebek hastaneye kaldırıldı ancak tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Adli Süreç Başlatıldı

Olay sonrası polis ekipleri, sürücü Faruk Aksan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen Aksan, hakimi tarafından tutuklandı.

Bu acı kaza, Tekirdağ'da yaşayanlar arasında büyük bir üzüntü yarattı ve trafik güvenliği konusunun yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.