Tekirdağ'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Tekirdağ'da Fazla Kaybı Olan Bir Trafik Kazası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu, biri bebek olmak üzere toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobil sürücüsünün tutuklandığı bilgisi geldi.
Kazanın Detayları
Feci kaza, 37 yaşındaki Faruk Aksan'ın kullandığı 41 VV 964 plakalı otomobilin, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Ağır Bakım Işıkları mevkiinde meydana geldi.
Hayatını Kaybedenler
Çarpışma sonucunda, sürücü Çetin Karakuş ile aynı araçtaki Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatlarını kaybetti. Kaza esnasında ağır yaralanan 6 aylık bebek hastaneye kaldırıldı ancak tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.
Adli Süreç Başlatıldı
Olay sonrası polis ekipleri, sürücü Faruk Aksan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen Aksan, hakimi tarafından tutuklandı.
Bu acı kaza, Tekirdağ'da yaşayanlar arasında büyük bir üzüntü yarattı ve trafik güvenliği konusunun yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.