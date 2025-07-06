Tekirdağ'da Feci Kaza: Pikaba Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Feci Kaza Tekirdağ'da Gerçekleşti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, pikaba arkadan çarpan otomobilin sürücüsü H.G. (29) hayatını kaybetti.
Kaza Anı ve Detaylar
Kaza, Otoban Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.G. idaresindeki 59 AFL 102 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.T. tarafından yönetilen 59 AKH 344 plakalı pikaba arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası H.G'nin cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pikaba arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pikaba arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.