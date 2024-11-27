Tekirdağ'da Gasp İddiasıyla 4 Zanlı Tutuklandı

Çorlu'da Gasp Skandalı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen gasp olayı sonrası, 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayın başlangıcı, O.E'nin Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruya dayanıyor.

O.E, tanımadığı kişilerin zorla araca bindirilmeleri sonucu İstanbul'da bir otelde alıkonulduğunu ve hesabındaki 1 milyon 410 bin lira'nın gasbedildiğini iddia etti. Bu ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve A.B, E.B, O.H, Y.Ç ile A.Ç operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, E.B, O.H. ve Y.Ç., hakimlik tarafından tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Arka Planı

Bu tür olaylar, toplumda güvenlik kaygılarını artırıyor. Gasp olayları ile ilgili polis çalışmalarının devam edeceği bildirildi. Olayla ilgili daha fazla bilginin araştırıldığı ve şüphelilerin bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.