Tekirdağ'da Gaziler Günü'nde Gaziler ve Şehit Ailelerine Tekne Turu

Tekirdağ'da Gaziler Günü'nde Tekne Turu

Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gaziler ve şehit aileleri için anlamlı bir tekne turu düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik kapsamında gaziler ve şehit aileleri Ceyport Limanı'nda bir araya geldi. Davetliler daha sonra tekneye binerek Marmara Denizi açıklarında tur attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, kurum olarak gaziler ve şehit aileleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bugüne özel anlamlı bir etkinlik planladıklarını ve gazilerin tekne turuyla keyifli zaman geçirdiğini ifade etti.

Programa ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de katıldı.

