Tekirdağ'da Gaziler ve Yaşlılar İçin Keyifli Tekne Turu

Tekirdağ'da Gaziler ve Yaşlılar İçin Özel Tekne Turu Düzenlendi

Tekirdağ, gaziler ve yaşlılar için özel bir tekne turuna ev sahipliği yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, "Turizm Haftası" kapsamındaydı.

Ceyport Limanı’nda bir araya gelen katılımcılar, sıcak bir atmosferde tekneye binerek Marmara Denizi'nin keyfini çıkardı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, bu tür etkinliklerin kentin turizm potansiyelini gözler önüne sermeyi amaçladığını vurguladı. Karaküçük, "15 Nisan’dan beri devam eden etkinliklerimizle şehrimizin güzelliklerini denizden keşfetme imkanı sunuyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ise Aile Yılı kapsamındaki etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Özdemir, gaziler ve huzurevi sakinlerinin böyle keyifli aktivitelerle hayatlarına neşe katmayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler de katılarak destek verdi. Bu tür programların hem sosyal iletişimi artırdığı hem de katılımcılara unutulmaz anlar yaşattığı kaydedildi.

Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Turizm Haftası" kapsamında gaziler, yaşlılar ve özel çocukları olan aileler için program düzenlendi. Ceyport Limanı'nda bir araya gelen katılımcılar, daha sonra tekneye binerek Marmara Denizi açıklarında tur attı. Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, katılımcılarla tokalaştı.

Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Turizm Haftası" kapsamında gaziler, yaşlılar ve özel çocukları olan aileler için program düzenlendi. Ceyport Limanı'nda bir araya gelen katılımcılar, daha sonra tekneye binerek Marmara Denizi açıklarında tur attı. Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, katılımcılarla tokalaştı.