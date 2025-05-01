Tekirdağ'da Kadına Bıçaklı Saldırı: 3 Zanlı Gözaltında

Tekirdağ'da Bıçaklı Saldırı Olayı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Rabia Y. (25) isimli bir kadının komşusunun oğlu tarafından boğazından bıçaklandığı iddia edildi. Olay, Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Rabia Y., komşularının çocuğu İ.Ş. (14) tarafından çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle eve çağrıldı. Eve gelen kadına, İ.Ş. tarafından boğazından bıçakla saldırıldı. Olay sonrası zanlı, kadının cep telefonunu ve bazı ziynet eşyalarını da alarak kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

3 Zanlı Gözaltında

Olayla ilgili olarak, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda İ.Ş. ile ona yardım ettiğine inanılan A.K. (27) ve İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen kadın ağır yaralandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen kadın ağır yaralandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.