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Tekirdağ'da Kanola Üreticilerine Arı Koruma Uyarısı

Tekirdağ Tarım Müdürü Mehmet Aksoy, arıların korunması için kanola tarlalarında ilaçlama saatlerinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:41
Tekirdağ'da Kanola Üreticilerine Arı Koruma Uyarısı

Arıların Korunması İçin İlaçlama Saatleri Belirlenmeli

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arıların sağlığını korumak amacıyla kanola tarlalarında ilaçlamaların sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılması gerektiğini duyurdu.

Kanola Üretimi ve Arıların Önemi

Açıklamada bulunan Aksoy, Gündüzlü Mahallesi'ndeki kanola tarlasında gazetecilere kanolanın Tekirdağ'da yaklaşık 200 bin dekar alanda üretildiğini belirtti. Aksoy, "Kanola, çiçekli bir bitki ve Trakya'da en çok ekilen ikinci yağlık üründür. Arıcılarımız, arılarını beslemek ve bal ile polen almak için kovanlarını kanola tarlalarının yanlarına getiriyorlar," dedi.

İlaçlama Uyarıları

Arıların korunması için ilaçlama sırasında arı dostu ilaçların kullanılmasını öneren Aksoy, "İlaçlamaların, arıların kovandan çıkmadığı sabah erken saatlerde veya akşam vakti yapılmasını rica ediyoruz. Türkiye, dünya genelinde ikinci en çok bal üreten ülke konumunda. Tekirdağ'da ise 60 bin kovan ve yaklaşık 927 arıcı mevcut. Arıcılarımızın dikkatli olması büyük önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Çiftçilerin İş Birliği

Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Derneği Başkanı Mehmet Aykut da, çiftçileri sürekli bilgilendirdiklerini ifade ederek, "İl Müdürlüğü ve Arıcılar Birliği ile iş birliği yapıyor, arılara zarar vermeyen ilaçları öneriyoruz," dedi. Aykut, kanolanın tarımda önemli bir yer tuttuğunu ve bunun hem arılar hem de üreticiler için kritik bir konuda olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arılara zarar verilmemesi için kanola tarlalarında...

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arılara zarar verilmemesi için kanola tarlalarında ilaçlamaların sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılması gerektiğini belirtti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arılara zarar verilmemesi için kanola tarlalarında...

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arılara zarar verilmemesi için kanola tarlalarında ilaçlamaların sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılması gerektiğini belirtti.

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