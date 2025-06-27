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Tekirdağ'da Karaya Oturan Gemi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan gemi yarın yeniden kurtarma çalışmalarıyla suya dönecek.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 19:51
Tekirdağ'da Karaya Oturan Gemi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışmaları yarın devam edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler, gemiyi suya döndürmek için önceki gün çalışmalara başlamış, ancak söz konusu geminin çekilmesi için İstanbul'dan gelecek büyük römorkörler ile yeniden bir operasyon planlanmıştır.

Yasal çerçeveye göre, gemi işletmesinin 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmalarını yürütme hakkı bulunmaktadır. Bu sürenin dolmasının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından daha kapsamlı yüzdürme çalışmaları başlatılacak.

Olay, iki gün önce Romanya'dan aldığı yükle Cezayir'e gitmekte olan "Angy R" gemisinin, Şarköy’ün Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturmasıyla gerçekleşti. Gemi, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturmuştu. Gemide belirlenen "22 mürettebat" bulunmaktaydı.

Olay sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre gemi kaptanının herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi. Kıyı Emniyeti’ne bağlı dalgıçlar, gemi çevresinde dalış yaparak detaylı teknik inceleme gerçekleştirdi.

Bölgedeki gözlemlerde deniz kirliliğinin oluşmadığı belirlenirken, olayla ilgili olarak idari tahkikat başlatıldığı ve sonuçların ardından idari yaptırım uygulanabileceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.

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