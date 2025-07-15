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Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Otelde Ağır Yaralı Bulundu

Tekirdağ'da kayıp olarak aranan A.T, otelde ağır yaralı bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:59
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Otelde Ağır Yaralı Bulundu

Tekirdağ’da Kayıp Olarak Aranan Kişi Ağır Yaralı Bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kayıp olarak aranan A.T (30), otel odasında ağır yaralı halde bulundu. Kızılpınar Mahallesi’nde yaşayan A.T, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile üyelerinin endişeli ihbarı üzerine, jandarma ekipleri, A.T’yi bulmak için hemen harekete geçti.

Polis ve Jandarmanın İnisiyatifi

Jandarma ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda, A.T'nin Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir otelde bulunduğunu tespit etti. Ekipler otel ulaşarak, A.T’yi odasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.

Acil Müdahale

A.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın detayları ve A.T’nin durumu hakkında soruşturma sürüyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında ağır yaralı halde...

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında ağır yaralı halde bulundu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında ağır yaralı halde...

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında ağır yaralı halde bulundu.

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