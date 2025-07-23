DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,51 0,1%
ALTIN
4.465,05 -0,23%
BITCOIN
4.778.080,84 1,37%

Tekirdağ'da Kötü Koku Kaynağı Araştırılıyor

Ergene'de yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Velimeşe OSB'den yayılan atıklar inceleniyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 10:59
Tekirdağ'da Kötü Koku Kaynağı Araştırılıyor

Tekirdağ'da Kötü Koku Kaynağı Araştırılıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bölgedeki kötü kokular vatandaşları tedirgin ederken, yetkililer harekete geçti. Özellikle Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklandığı düşünülen bu rahatsız edici kokularla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Vatandaşların yaptığı şikayetlerin ardından bölgede denetimler gerçekleştiren ekipler, öncelikle Çorlu Deresi ve atık su deşarjı bulunan işletmeleri kontrol etti. Elde edilen verilere dayanarak, dereden de numuneler alındı.

Bölgede faaliyet gösteren 10 işletme denetim altına alınarak atık su örnekleri toplandı. Bu incelemeler, kötü kokunun kesin nedenini belirlemek amacıyla sürdürülecek.

Yetkililer, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve halkın sağlığını korumak adına çalışmaların devam edeceğini belirtirken, bölge sakinlerinden gelen şikayetlerin dikkatle değerlendirildiğini vurguladı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşların...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşların...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Eurofighter Typhoon Anlaşmasını İmzaladı: IDEF 2025'e Hazırlıklar Devam Ediyor
2
MSB'den Suriye'ye Resmi Destek Talebi Açıklaması
3
Bursa'da 'Çetkinler' Suç Örgütü Çökertildi: 17 Tutuklama
4
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması: Durum Kontrol Altında
5
Mersin'de Girişimci Kadınlar Limanı Projesi Tanıtıldı
6
Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!
7
e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!