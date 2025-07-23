Tekirdağ'da Kötü Koku Kaynağı Araştırılıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bölgedeki kötü kokular vatandaşları tedirgin ederken, yetkililer harekete geçti. Özellikle Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklandığı düşünülen bu rahatsız edici kokularla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Vatandaşların yaptığı şikayetlerin ardından bölgede denetimler gerçekleştiren ekipler, öncelikle Çorlu Deresi ve atık su deşarjı bulunan işletmeleri kontrol etti. Elde edilen verilere dayanarak, dereden de numuneler alındı.

Bölgede faaliyet gösteren 10 işletme denetim altına alınarak atık su örnekleri toplandı. Bu incelemeler, kötü kokunun kesin nedenini belirlemek amacıyla sürdürülecek.

Yetkililer, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve halkın sağlığını korumak adına çalışmaların devam edeceğini belirtirken, bölge sakinlerinden gelen şikayetlerin dikkatle değerlendirildiğini vurguladı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.