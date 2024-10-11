DOLAR
34,25 -0,27%
EURO
37,45 0,1%
ALTIN
2.895 -0,29%
BITCOIN
2.064.081,63 -0,91%

Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çerkezköy'deki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 02:14
Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine büyük bir hızla intikal eden 20 itfaiye aracı, yangına müdahale etmeye başladı.

Etkili Müdahale ile Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren çabası ile yangın kontrol altına alındı. Yangın yerine ulaşan ekipler, olayın ardından bölgedeki soğutma çalışmalarına da devam ediyor.

Yaşanan bu olay, fabrika çalışanları ve çevredeki halkta kısa süreli bir paniğe yol açtı. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
2
Meloni ve Zelenskiy'den 'Zafer Planı' Toplantısı
3
Aksaz Tersanesi Açılışı: Türkiye Savunma Sanayinde Bir Adım Daha İleri
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
5
Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Nijerya'da Terörle Mücadelede Önemli Başarı: 165 Üye Etkisiz Hale Getirildi
7
Zorunlu Eğitimin 12. Yılı Değerlendirildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak