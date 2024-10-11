Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine büyük bir hızla intikal eden 20 itfaiye aracı, yangına müdahale etmeye başladı.

Etkili Müdahale ile Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren çabası ile yangın kontrol altına alındı. Yangın yerine ulaşan ekipler, olayın ardından bölgedeki soğutma çalışmalarına da devam ediyor.

Yaşanan bu olay, fabrika çalışanları ve çevredeki halkta kısa süreli bir paniğe yol açtı. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.