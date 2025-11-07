Tekirdağ’da Muayenesiz ve Cam Filmli Araçlara 53 bin 300 TL Ceza

Tekirdağ'da gece uygulamasında 102 araçtan eksik ve kusurlu olanlara toplam 53 bin 300 TL para cezası kesildi; bazı araçlar trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:52
Tekirdağ’da Muayenesiz ve Cam Filmli Araçlara 53 bin 300 TL Ceza

Tekirdağ’da Muayenesiz ve Cam Filmli Araçlara 53 bin 300 TL Ceza

Denetim Sürecinde Tespitler ve Uygulanan İşlemler

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada sürücü belgeleri ve araçların teknik durumları tek tek kontrol edildi.

Yapılan sorgulamalarda 102 araç incelendi; bazı araçlarda ehliyetsizlik, cam filmi, muayenesizlik ve diğer kural ihlalleri tespit edildi. Ekipler, tespit edilen eksiklikler nedeniyle araç sahiplerine 36/3-B, 34/B, 46/2-H ve 30/1-B maddeleri uyarınca idari işlem uyguladı.

Kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan bazı araçlar trafikten men edilirken, uygulama sonucu kesilen toplam ceza tutarının 53 bin 300 TL olduğu bildirildi.

Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

TEKİRDAĞ'DA EHLİYETSİZ, MUAYENESİZ, CAM FİLMLİ ARAÇLARA CEZALAR YAZILDI

TEKİRDAĞ'DA EHLİYETSİZ, MUAYENESİZ, CAM FİLMLİ ARAÇLARA CEZALAR YAZILDI

TEKİRDAĞ'DA EHLİYETSİZ, MUAYENESİZ, CAM FİLMLİ ARAÇLARA CEZALAR YAZILDI

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Kamyon, Tır ve Beton Mikseri Çarpıştı: Şans Eseri Yaralanma Yok
2
Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli
3
Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
4
22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü
5
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
6
Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama
7
Tekirdağ’da Muayenesiz ve Cam Filmli Araçlara 53 bin 300 TL Ceza

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı