Tekirdağ’da Muayenesiz ve Cam Filmli Araçlara 53 bin 300 TL Ceza

Denetim Sürecinde Tespitler ve Uygulanan İşlemler

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada sürücü belgeleri ve araçların teknik durumları tek tek kontrol edildi.

Yapılan sorgulamalarda 102 araç incelendi; bazı araçlarda ehliyetsizlik, cam filmi, muayenesizlik ve diğer kural ihlalleri tespit edildi. Ekipler, tespit edilen eksiklikler nedeniyle araç sahiplerine 36/3-B, 34/B, 46/2-H ve 30/1-B maddeleri uyarınca idari işlem uyguladı.

Kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan bazı araçlar trafikten men edilirken, uygulama sonucu kesilen toplam ceza tutarının 53 bin 300 TL olduğu bildirildi.

Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

