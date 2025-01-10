Tekirdağ'da Müsilajla Mücadele İçin Atık Su Denetimleri Başlatıldı

Tekirdağ'da Müsilajla Mücadele İçin Denetimler

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, müsilajla mücadele kapsamında önemli bir adım atarak atık su denetimleri düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumları ile ilgili olarak, Marmara Denizi'ne kıyı olan 7 ilde eş zamanlı çevre denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Denetimlerin Detayları

Bu çerçevede, Marmara Denizi'ne atık su deşarjı bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait Kentsel Atık Su Arıtma Tesisleri, Organize Sanayi Bölgeleri'ne ait atık su arıtma tesisleri ve diğer münferit sanayi ile evsel atık su arıtma tesislerinde denetim yapılmıştır.

Denetim çalışmaları sırasında toplam 33 tesis kontrol edilmiş, atık su numuneleri alınarak analize gönderilmiştir.

Kirlenme Kaynaklarının Tespiti

Ayrıca, kentteki derelerden Marmara Denizi'ne ulaşan kirlilik yükünün belirlenebilmesi adına 3 farklı noktadan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı'na ait Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı tarafından su numuneleri alınmıştır.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, müsilajla mücadele kapsamında atık su denetimleri düzenledi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, müsilajla mücadele kapsamında atık su denetimleri düzenledi.