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Tekirdağ'da Oğlunu Vuran Baba Tutuklandı

Tekirdağ'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N.Ş. tutuklandı. Olaydan sonra gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 22:06
Tekirdağ'da Oğlunu Vuran Baba Tutuklandı

Tekirdağ'da Feci Olay: Baba Oğlunu Vurdu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde yaşanan trajik bir olayda, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N.Ş. tutuklandı.

Gözaltına Alınma ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından, N.Ş. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Gidişatı

Dün meydana gelen olayda, N.Ş. evlerinde oğlu H.Ş. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası oğlu balkondan ayrılırken, baba N.Ş. tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan H.Ş., hemen Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından N.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sıkı bir soruşturma süreci başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba tutuklandı.

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