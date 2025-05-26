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Tekirdağ'da Otizmli Kaan, Çalıştığı Firmada Sevgiyle Karşılanıyor

Otizmli Kaan Ayten, Tekirdağ'daki iş yerinde çalışkanlığı ve sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmayı başardı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:17
Tekirdağ'da Otizmli Kaan, Çalıştığı Firmada Sevgiyle Karşılanıyor

Tekirdağ'da Otizmli Kaan'ın Başarı Hikayesi

28 yaşındaki Kaan Ayten, Tekirdağ'da bulunduğu iş yerinde sahip olduğu sempatik tavırları ve çalışkanlıkları ile iş arkadaşlarının takdirini topladı. Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil ihracatı firması, "İşte Otizm Projesi" kapsamında, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği (TOBDESDER) ile iş birliği yaparak Kaan'ı istihdam etti.

Proje Hedefleri ve Uygulamalar

Kaan, yaklaşık 4 ay önce işe başladıktan sonra hem iş ortamına uyum sağladı hem de ofisin neşe kaynağı haline geldi. Firmanın Operasyon ve Sürdürülebilirlik Direktörü Pelin Birsen, otizmli bireylerin iş hayatına katılımını destekleyerek toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Birsen, çalışanlara yönelik düzenlenen otizm farkındalığı eğitimlerinin ekip içinde kapsayıcı bir kültür oluşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Hedef: Kapsayıcı Çalışma Ortamı

Bireylerin çalışma hayatında varlık fırsatlarına sahip olmasını sağlamak için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Birsen, "Şu anda firmamızın en çalışkan personelinden biri olarak Kaan, kısa sürede herkesin sevgisini kazandı," dedi. Ayrıca, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atarak her yıl farklı projelerle otizmli bireylerin iş hayatındaki varlığını artırmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Çalışanların Yorumları

Fabrika çalışanı Leman Çiftçi, Kaan’ın işyerine katılmasından itibaren büyük bir gelişim kaydettiğini, başlangıçta çekingen olan Kaan’ın şimdi işini başarıyla yürüttüğünü vurguladı: "Kaan ile çalışmaya çok alıştık. İşini iyi bir şekilde yapıyor."

TOBDESDER'in Büyüyen Etkisi

TOBDESDER Başkan Aysel Ergüney ise otizmli çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin istihdamı için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Ergüney, bu tür örnek uygulamaların firmaların istihdama olan ilgisini artıracağına inandığını belirtti.

Otizmli 28 yaşındaki Kaan Ayten (fotoğrafta), Tekirdağ'da Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde...

Otizmli 28 yaşındaki Kaan Ayten (fotoğrafta), Tekirdağ'da Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ürünleri ihracatı yapan bir firmada, "İşte Otizm Projesi" kapsamında 4 ay önce işe başladı. Ayten, çalıştığı iş yerinde sempatik tavırları ve çalışkanlığıyla arkadaşlarının sevgisini kazandı.

Otizmli 28 yaşındaki Kaan Ayten (fotoğrafta), Tekirdağ'da Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde...

Otizmli 28 yaşındaki Kaan Ayten (fotoğrafta), Tekirdağ'da Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ürünleri ihracatı yapan bir firmada, "İşte Otizm Projesi" kapsamında 4 ay önce işe başladı. Ayten, çalıştığı iş yerinde sempatik tavırları ve çalışkanlığıyla arkadaşlarının sevgisini kazandı.

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