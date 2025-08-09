DOLAR
Tekirdağ'da Piknik Alanında Yangın: 50 Dönüm Makilik Ziyan Oldu

Tekirdağ Malkara'da piknik alanında çıkan yangın, 50 dönümlük makilik alanın zarar görmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 18:27
Tekirdağ'da Piknik Alanında Yangın: 50 Dönüm Makilik Ziyan Oldu

Tekirdağ'da Yangın: 50 Dönüm Makilik Alan Kül Oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'ndeki piknik alanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla makilik alana sıçradı.

Olayın hemen ardından, bölgedeki durumu kontrol altına almak üzere itfaiye ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin iş makineleri yardımıyla yürüttüğü çalışmalarla söndürüldü.

Yangının geride bıraktığı hasar ise yok denecek kadar büyük; yaklaşık 50 dönüm makilik alan zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik bölgesinden makilik alana sıçrayan yangın...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik bölgesinden makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik bölgesinden makilik alana sıçrayan yangın...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik bölgesinden makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

