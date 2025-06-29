Tekirdağ'da Poyraz Nedeniyle Plajlarda Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'da Poyraz Etkisiyle Plajlar Kapandı

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bulunan plajlarda, etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan resmi açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle bu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Cankurtaran ve Sahil Güvenlik Uyarıyor

Deniz güvenliğini sağlamak amacıyla sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, durumu önlemek için bayrakları kırmızı renge çevirerek vatandaşlara denize girmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlarla anons yaparak, denize girilmemesi gerektiğini belirtmektedir.

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.