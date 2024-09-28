Tekirdağ'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Kamerada

Çerkezköy'de Sokak Köpekleri Tehdit Oluşturuyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin, sahibi tarafından gezdirilen bir diğer köpeğe saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Gerçekleştiği An

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Gürsu Erüstün, köpeğiyle yürüyüş yapmak için apartmandan çıktı. Aniden, sahipsiz bir köpek, Erüstün’ün köpeğine saldırdı. Erüstün, köpeğini korumak için hemen araya girmeye çalıştı fakat sahipsiz köpeği tutarak uzaklaştırdı.

Yaralanma ve Hastane Süreci

Köpekleri ayırmaya çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye gitti.

Mahalle Sakinlerinden Tepki

Olayın ardından mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin kendileri için tehdit oluşturduğunu belirterek yetkililerden bu soruna acil çözüm bulmalarını istediler. Ayrıca, Çerkezköy sokaklarında gruplar halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin varlığı da dikkati çekiyor. Sonuç olarak, güvenlik kameralarına yansıyan bu olay, sokaklardaki sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlikenin ciddiyetine dikkat çekti.