Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ’da internet üzerinden tanıştıkları kişilere evlerinde gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şantaj yoluyla para aldıkları belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 5 farklı adreste operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, internet aracılığıyla tanıştıkları kişileri evlerine davet eden 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından, A.T, H.K, F.K. ve Y.S.D. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.