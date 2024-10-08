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Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Cenazesi Toprağa Verildi

Cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin cenazesi, Tekirdağ'da düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:13
Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Cenazesi Toprağa Verildi

Tekirdağ'da Cinsel İstismar ve Darp Olayı: Sıla Bebeğin Cenazesi

2 yaşındaki Sıla bebek, cinsel istismar ve darp sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi, Altınova Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Sıla bebeğin cenazesi Yeni Cami'de gerçekleşen cenaze namazı ile toprağa verildi. Törene, ailenin yakınları ve bazı resmi isimler katıldı. Kadın Dayanışma Platformu üyeleri, "Sıla bizim kızımız" yazılı dövizler taşıdılar.

İl Müftüsü'nden Şemotionel Açıklama

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Mustafa Soykök, yaptığı konuşmada, "Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.
Sıla'nın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın Arka Planı

Malkara ilçesinde annesi B.Y. tarafından hastaneye getirilen Sıla bebeğin, beyin kanaması teşhisiyle acil müdahaleye alındığı öğrenildi. Olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, iddialara göre, bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunu belirtti.

Sıla bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavi görüyordu ve dün hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'ye getirildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'ye getirildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'ye getirildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'ye getirildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'ye getirildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'ye getirildi.

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