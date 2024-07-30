Tekirdağ'da SMA Hastası Çocuk İçin Sahte Bağış Belgesi Düzenleyen Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Sahte Bağış Skandalı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, SMA hastası bir çocuk adına sahte belgelerle bağış toplayan bir şahıs tutuklandı. Şüpheli, iş yerlerine bıraktığı kumbaralar aracılığıyla hileli bir şekilde para toplayarak dolandırıcılık faaliyetinde bulundu.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SMA hastası bir çocuk adına sahte bağış belgesi düzenlendiği yönünde gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 18 aylık bir bebeği hedef alan şüpheli R.U. gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Şüphelinin, SMA hastası bebek adına sahte belgeler hazırlayarak Çerkezköy'deki çeşitli iş yerlerine bağış kumbarası bıraktığı ve bu kumbaralardan aralıklarla para toplayarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, hakimlik kararınca tutuklandı.

Bu olay, toplumdaki hassasiyetin ve dolandırıcılık teşebbüslerine karşı duyarlılığın ne denli mühim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde SMA hastası çocuk adına düzenlediği sahte belgelerle iş yerlerine bıraktığı kumbaralar aracılığıyla para toplayan şüpheli tutuklandı.