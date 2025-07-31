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Tekirdağ'da Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Ediyor

Tekirdağ'daki su kesintileri, vatandaşların tepkilerine yol açarken TESKİ tankerlerle su ulaştırmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:14
Tekirdağ'da Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Ediyor

Tekirdağ'da Su Sorunları Artıyor

Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. İl genelindeki artan nüfus, turizm hareketliliği, arızalar ve düzensiz su kullanımı nedenleriyle kesintiler yaşanıyor. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), bu duruma çözüm bulmak amacıyla vatandaşlara geçici olarak tankerlerle su ulaştırıyor.

Dereağzı Mahallesi'nde Tepkiler Yükseliyor

Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nden gelen bilgiler doğrultusunda, vatandaşlar yaklaşık 8 gündür su sıkıntısı yaşıyor. Mahalle sakinlerinden Osman Şahin, su kesintisinin kendilerini mağdur ettiğini ve çözüm için yetkililere seslendiklerini söyledi.

Şahin, "15-16 saat boyunca neredeyse hiç su gelmiyor. Su kesintisi yüzünden evimizde temizlik yapamıyoruz. Belediyeden yardım istedik ama yeterli destek alamadık. Sorunumuzun bir an önce çözülmesini talep ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Diğer bir mahalle sakini Canan Başıbüyük ise, bazı bölgelere su verilmesine rağmen kendilerine su ulaşmadığını dile getirerek, durumu endişeyle izlediklerini belirtti. Başıbüyük, yetkililerin sorunlarını bir an evvel çözmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor. İl genelinde artan...

Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor. İl genelinde artan nüfus, turizm hareketliliği, arıza ve düzensiz su kullanımı nedeniyle su kesintileri yaşanırken, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından vatandaşlara geçici olarak tankerlerle su ulaştırılıyor.

Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor. İl genelinde artan...

Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor. İl genelinde artan nüfus, turizm hareketliliği, arıza ve düzensiz su kullanımı nedeniyle su kesintileri yaşanırken, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından vatandaşlara geçici olarak tankerlerle su ulaştırılıyor.

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