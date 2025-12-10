Tekirdağ'da Su Krizine Deniz Suyu Çözümü: İki Arıtma Tesisi Geliyor

Tekirdağ'da deniz suyu arıtma projesiyle su güvenliği güçlendirilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ, iklim değişikliğinin artırdığı su ihtiyacına kalıcı çözüm üretmek amacıyla Marmaraereğlisi ile Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde iki deniz suyu arıtma tesisi kurma çalışmalarına başladı. Proje, özellikle yaz aylarında nüfusun arttığı bölgelerde yaşanan içme suyu sıkıntısını azaltmayı hedefliyor.

Marmaraereğlisi ana tesisinin özellikleri

Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde planlanan ana tesisin ilk etapta günlük 10 bin metreküp içme suyu üreteceği, ilerleyen dönemde ihtiyaca göre kapasitenin 20 bin metreküpe çıkarılabileceği belirtildi. Tesisin inşa edileceği alan yaklaşık 37 bin metrekare olacak ve denizden 10–12 metre derinlikten alınan su, çok aşamalı arıtma süreçlerinden geçirilerek şebekeye verilecek. Yatırım bedelinin yaklaşık 20 milyon euro olması, yapım süresinin ise onayların ardından yaklaşık 2 yıl sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Kumbağ paket arıtma tesisi: Hızlı müdahale amaçlı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ne kurulacak paket arıtma tesisi, ani su krizlerine hızlı çözüm sağlamak üzere planlandı. Günlük yaklaşık 2 bin metreküp kapasiteye sahip olacak tesis, altı konteynerden oluşan kompakt yapısıyla 1.180 metrekare alanda hizmet verecek. Projenin maliyeti yaklaşık 3,5 milyon euro olarak öngörülüyor ve tesisin önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Teknoloji, verimlilik ve işletme maliyeti

Her iki tesiste de ters ozmos teknolojisi kullanılacak. Bu sistemle deniz suyundaki tuz, mikroorganizmalar ve diğer zararlı maddeler ayrıştırılarak içme suyu standartlarına uygun su elde edilecek. Sistemlerin su geri kazanım oranının yaklaşık %40 olduğu, arıtma maliyetinin ise metreküp başına 1–1,5 euro arasında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi. Ayrıca membranların ortalama kullanım ömrünün yaklaşık 3 yıl olduğu kaydedildi.

Belediye açıklaması ve proje takvimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, geçtiğimiz yazın son 65 yılın en kurak dönemi olduğuna dikkat çekerek iklim krizinin su kaynakları üzerindeki baskısının arttığını vurguladı. Yüceer, Marmaraereğlisi ve Kumbağ'da kurulacak tesislerin Tekirdağ'ın su güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti ve özellikle yaz aylarında yoğun nüfus artışı yaşanan bölgelerin içme suyu ihtiyacının kalıcı şekilde güvence altına alınacağını ifade etti.

Projeler kapsamında arazi tahsisi, numune alımları ve teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı; deniz suyu arıtma tesislerine ilişkin teknik şartname ve ihale hazırlıklarının sürdüğü bildirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından projelerin ilgili kurumlara sunularak yapım sürecine geçileceği kaydedildi.

