Tekirdağ'da Tarım Arazisinden Tül Fabrikasına Sıçrayan Yangın Devam Ediyor

Yangın Tekirdağ'da Tül Fabrikasına Sıçradı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde meydana gelen yangın, hemen yanındaki tül fabrikasına sıçradı. Olay, hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan anız yangını ile başladı.

İtfaiye ve Acil Ekipler Olay Yerinde

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmekte.

Yangının sebebi ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için önlemler alınmaya devam ediliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinden tül fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

