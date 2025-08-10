DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.825.372,81 -1,67%

Tekirdağ'da Tarım Arazisinden Tül Fabrikasına Sıçrayan Yangın Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tül fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Olayda itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 18:16
Tekirdağ'da Tarım Arazisinden Tül Fabrikasına Sıçrayan Yangın Devam Ediyor

Yangın Tekirdağ'da Tül Fabrikasına Sıçradı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde meydana gelen yangın, hemen yanındaki tül fabrikasına sıçradı. Olay, hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan anız yangını ile başladı.

İtfaiye ve Acil Ekipler Olay Yerinde

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmekte.

Yangının sebebi ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için önlemler alınmaya devam ediliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinden tül fabrikasına sıçrayan yangına müdahale...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinden tül fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinden tül fabrikasına sıçrayan yangına müdahale...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinden tül fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yangında Dumandan Etkilenen Kişi Hayatını Kaybetti
2
Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
3
Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme
4
Balıkesir'in Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!
6
Gaziantep'teki Lise Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekibi Olay Yerinde
7
Adalet Bakanı Tunç, Adana'da Önemli Ziyaretlerde Bulundu

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı