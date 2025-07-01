Tekirdağ'da TCG Tekirdağ Ziyarete Açıldı

Tekirdağ, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yeni tip karakol gemisi TCG Tekirdağ'ı ziyaretçilerine açtı. Ceyport Limanı'na demirleyen gemi, deniz tutkunlarını ağırladı.

Gemi Ziyareti Yoğun İlgi Gördü

Gemi içerisinde görevli personel, gelen ziyaretçilere gemi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Vatandaşlar, geminin büyüklüğüne ve donanımına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Ayşenur Altaytaş, ailesiyle birlikte gemiyi gezme fırsatı bulduğunu ve bu deneyimi çok beğendiğini ifade ederek, "Çocuklarım için unutulmaz bir anı oldu" dedi. Musa Altaytaş ise gemiyi beğendiğini ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiğini aktardı.

İsmail Can Akan da, geminin ziyaretçiye açılmasından dolayı duyduğu mutluluğu paylaşarak, yetkililere teşekkür etti. "Bu gibi etkinlikler halkımız için çok önemli, böyle fırsatlar sunulduğu için minnettarız" şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yeni tip karakol gemisi "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı. Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Tekirdağ"da görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yeni tip karakol gemisi "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı. Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Tekirdağ"da görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.