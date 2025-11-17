Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisine Silahlı Saldırı

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı; şüpheli yakalanmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 21:49
Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisine Silahlı Saldırı

Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisine Silahlı Saldırı

Olayın Detayları

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Çalışması

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

