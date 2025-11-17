Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisine Silahlı Saldırı
Olayın Detayları
Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.
Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik Çalışması
Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
TEKİRDAĞ TAEKWONDO İL TEMSİLCİSİ SEMİH AYBEK, ÇORLU’DA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA BACAĞINDAN YARALANDI.