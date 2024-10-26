Tekirdağ'da Terör Propagandası Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Önemli Gelişme: Tekirdağ'da 4 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 4 zanlının tutuklanması ile sarsıldı. İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonlarla bu kişileri gözaltına alarak yasal süreci başlattı.

Operasyonun Detayları

Gözaltına alınan şahıslar, Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalandı. Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edebilmek amacıyla yapılan çalışmalara katkıda bulunmak için Jandarma, sosyal medya üzerinde yürütülen etkinliği dikkatle izliyor.

Adli Süreç

Şüpheliler, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında, Okan G., Ozan O., Barış B. ve Burak D. isimli şahıslar sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.