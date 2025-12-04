Tekirdağ'da Toplu Tüketim Yerlerinde Eş Zamanlı Gıda Denetimi

Tekirdağ'da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplu tüketim yerlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği denetimi yaptı; ihbarlar için ALO 174 Gıda Hattı çağrıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:55
Kapsamlı kontrollerle halk sağlığı gözetildi

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan Gıda Kontrol Görevlileri tarafından, Tekirdağ genelindeki toplu tüketim yerlerinde eş zamanlı ve kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında işletmelerde asgari hijyen şartları, ürün güvenilirliği ve tüketici sağlığını korumaya yönelik kriterler çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yapıldı. Ekipler, tedarik zinciri ve servis süreçlerindeki uygulamaları titizlikle kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, halk sağlığını ilgilendiren gıda zincirinin tüm aşamalarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmaların yedi gün yirmi dört saat devam edeceğini ifade etti.

Aksoy, gıda güvenilirliği ile ilgili ihbar ve şikayetlerde ALO 174 Gıda Hattı'nın aranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

