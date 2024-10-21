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Tekirdağ'da Trafik Faciası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 03:36
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 03:36
Tekirdağ'da Trafik Faciası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Cenk V. isimli sürücünün kullandığı 59 FV 888 plakalı otomobilin, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. yönetimindeki iş makinesi ile çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazanın hemen ardından, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V., Kadir G., Emre A., Serhat T. ve Deniz Y.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Ö.A. ise iş makinesinden çıkarılarak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sonuç

Bu trajik olay, bölgede güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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