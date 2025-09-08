Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Yeni Sanayi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:26
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da otomobil çarpışması: 3 yaralı

Yeni Sanayi Kavşağı'nda kaza

Tekirdağ'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

M.Ç'nin kullandığı 59 ALA 400 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Kavşağı'nda H.Ö. yönetimindeki 59 KK 441 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Ö. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Ç. ve A.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret
2
Yılmaz 2026-2028 Orta Vadeli Programı Açıkladı: Tek Haneli Enflasyon Hedefi
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
5
BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı: Volker Türk'ten İsrail'e uyarı
6
Uraloğlu: 'Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı' Eylül Sonunda Açılacak
7
Adana'da 'Yeşil Vatan' Projesi: Öğrenciler Okul Bahçesine Fidan Dikti

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat