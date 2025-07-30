DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,39 1,09%
ALTIN
4.280,25 1,32%
BITCOIN
4.716.659,28 0,85%

Tekirdağ'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:11
Tekirdağ'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, Gökhan Şahin'in kullandığı 34 ZLH 74 plakalı otomobilin, Misinli kavşağında menfeze çarparak devrilmesi sonucu meydana geldi.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Gökhan Şahin ve araçta bulunan İsmail Gün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
2
Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
3
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi'nde Yenilik: Hareket Analizi Laboratuvarı Açıldı
4
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
5
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
6
İzmir'de Eskişehir Orman Yangını Şehitleri Anıldı
7
Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!