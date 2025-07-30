Tekirdağ'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, Gökhan Şahin'in kullandığı 34 ZLH 74 plakalı otomobilin, Misinli kavşağında menfeze çarparak devrilmesi sonucu meydana geldi.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Gökhan Şahin ve araçta bulunan İsmail Gün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.