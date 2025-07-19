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Tekirdağ'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü H.S.Ş. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 22:03
Tekirdağ'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trajik Kaza

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kaza, çevre yolunda gerçekleşti. H.S.Ş. idaresindeki 59 ADY 726 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen F.B. yönetimindeki 34 DJD 365 plakalı kamyona çarptı. Kaza anı, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen polise bildirildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kaza sonrası olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, H.S.Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından, kamyon sürücüsü F.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu trajik kaza, Tekirdağ'da trafik güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Çevredekilerin...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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