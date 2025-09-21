Tekirdağ'da Trafikte Havaya Ateş Açan Sürücü Gözaltına Alındı

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:00
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafikte çıkan tartışma sırasında bir sürücünün aracından havaya ateş açması sonucu polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çağlayan Sokakta iki grup arasında meydana geldi. Tartışma sırasında 59 UC 959 plakalı araçtan havaya ateş edildi.

İnceleme ve Gözaltı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi ve olay yerinde yapılan çalışmaların ardından aracın sürücüsü Y.O. yakalandı. Araçta ve olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kovan ile tabanca ele geçirildi. Yapılan kontrollerde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi ve Y.O. gözaltına alındı.

