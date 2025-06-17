Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 9 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen Operasyonlar

Son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, kent genelinde belirlenen adres ve işyerlerine operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 bin 487 sentetik ecza hap, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklanma Süreci

Bu operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 bin 487 sentetik ecza hap, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildi.