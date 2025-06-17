DOLAR
39,4 -0,1%
EURO
45,65 -0,13%
ALTIN
4.289,29 -0,16%
BITCOIN
4.179.824,48 2,47%

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı, büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 12:37
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 9 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen Operasyonlar

Son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, kent genelinde belirlenen adres ve işyerlerine operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 bin 487 sentetik ecza hap, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklanma Süreci

Bu operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve...

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 bin 487 sentetik ecza hap, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy, Cemil Meriç’i Anma Programında Duygusal Mesajlar Verdi
2
Danimarka, AB Dönem Başkanlığını Güvenlik ve Rekabetçilikle Başlatıyor
3
Bacağı Kırılan Kuzu, Platinle Yürümeye Başladı
4
Süleyman Demirel, Mezarı Başında 10. Yıl Anma Töreni ile Anıldı
5
Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Şüpheli Tutuklandı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!