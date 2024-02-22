Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına karşı Tekirdağ’da operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçti. Ekiplerin takip ettiği adreslerde yapılan baskınlarda, H.E. ve A.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerine girildiğinde, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 2 kilo 940 gram eroin, 1 silah ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 120 bin 150 lira bulundu. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının sonrasında adliyeye götürüldü ve hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.