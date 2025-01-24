Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında!

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da, Mürefte Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine derhal harekete geçti.

Elde Edilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, çatıda 375 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, tarihi eser niteliğindeki bir tabanca ve 2 cep telefonu da bulundu. Bu operasyon sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdüren jandarma, bu tür operasyonlara hız kesmeden devam edecek.